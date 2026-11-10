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MPT investiga morte de motorista que transportava funcionários da BYD em acidente na Bahia

Colisão ocorreu na BA-512, em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 14:38

Motorista que transportava funcionários da BYD morre em acidente na BA-512; trabalhadores ficam feridos
Motorista que transportava funcionários da BYD morre em acidente na BA-512; trabalhadores ficam feridos Crédito: Reprodução / Redes sociais

O Ministério Público do Trabalho (MPT) instaurou um inquérito civil para investigar as circunstâncias do acidente que matou um motorista de ônibus responsável pelo transporte de funcionários da montadora BYD. A colisão aconteceu na tarde de segunda-feira (9), na BA-512, em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador.

O ônibus seguia em direção ao Polo Industrial de Camaçari quando bateu em um caminhão. O motorista, identificado como Josafá Aragão de Lima, de 44 anos, morreu ainda no local. Outras três pessoas que estavam no coletivo ficaram feridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), o óbito foi constatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os passageiros feridos apresentavam escoriações e foram encaminhados para uma unidade de saúde em Camaçari.

Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:

BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-242, km 260-270: dois acidentes e dez mortes por Divulgação/Dnit
BR-116, km 420-430: 77 acidentes e oito mortes por Reprodução/PRF
BR-110, km 120-130: três acidentes e seis mortes por Reprodução
BR-101, km 830-840: 11 acidentes e cinco mortes por Reprodução/ redes sociais
BR-101, km 900-910: 15 acidentes e cinco mortes por Reprodução/Bahia10
BR-116, km 10-20: 109 acidentes e cinco mortes por Divulgação/PRF
BR-116, km 920-930: cinco acidentes e cinco mortes por Matheus Landim/GOVBA
BR-242, km 400-410: seis acidentes e cinco mortes por Divulgação/Dnit
BR-324, km 440-450: oito acidentes e cinco mortes por Marina Silva/CORREIO
1 de 10
BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News

A investigação do MPT pretende esclarecer não apenas as circunstâncias da colisão, mas também as condições em que o serviço de transporte era realizado. O órgão vai solicitar informações sobre o vínculo empregatício do motorista com a empresa responsável pelo ônibus, as condições de conservação do veículo e a jornada de trabalho do profissional.

Leia mais

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Também serão apurados possíveis descumprimentos das normas de saúde e segurança do trabalho. O acidente é investigado pela 25ª Delegacia Territorial (DT) de Dias d’Ávila.

Em nota, a BYD lamentou a morte do motorista e informou que está prestando assistência aos passageiros feridos e aos familiares da vítima. A empresa também afirmou que acompanhará o andamento das investigações policiais.

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