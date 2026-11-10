MPT investiga morte de motorista que transportava funcionários da BYD em acidente na Bahia

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Millena Marques
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 14:38
O Ministério Público do Trabalho (MPT) instaurou um inquérito civil para investigar as circunstâncias do acidente que matou um motorista de ônibus responsável pelo transporte de funcionários da montadora BYD. A colisão aconteceu na tarde de segunda-feira (9), na BA-512, em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador.
O ônibus seguia em direção ao Polo Industrial de Camaçari quando bateu em um caminhão. O motorista, identificado como Josafá Aragão de Lima, de 44 anos, morreu ainda no local. Outras três pessoas que estavam no coletivo ficaram feridas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), o óbito foi constatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os passageiros feridos apresentavam escoriações e foram encaminhados para uma unidade de saúde em Camaçari.
Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:
A investigação do MPT pretende esclarecer não apenas as circunstâncias da colisão, mas também as condições em que o serviço de transporte era realizado. O órgão vai solicitar informações sobre o vínculo empregatício do motorista com a empresa responsável pelo ônibus, as condições de conservação do veículo e a jornada de trabalho do profissional.
Também serão apurados possíveis descumprimentos das normas de saúde e segurança do trabalho. O acidente é investigado pela 25ª Delegacia Territorial (DT) de Dias d’Ávila.
Em nota, a BYD lamentou a morte do motorista e informou que está prestando assistência aos passageiros feridos e aos familiares da vítima. A empresa também afirmou que acompanhará o andamento das investigações policiais.