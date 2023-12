MPT investiga morte de trabalhador em Porto Seco Pirajá

Crédito: Reprodução

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu nesta sexta-feira (1º) um inquérito civil para apurar a morte de trabalhador Manoel dos Santos, de 57 anos, que caiu do teto de um galpão na rua Antônio Santos Gouveia, em Porto Seco Pirajá.



O MPT vai investigar as responsabilidades trabalhistas pelo acidente e reunir informações que identifiquem as circunstâncias que levaram à morte do trabalhador.

Ainda de acordo com o órgão, serão solicitadas inicialmente informações à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE-BA), órgão de fiscalização que, em casos de acidentes de trabalho fatais, realiza perícia para verificar o cumprimento das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho específicas para cada tipo de atividade. Também poderão ser usadas informações de outros órgãos, como Polícia Técnica e Corpo de Bombeiros.

O acidente

O acidente ocorreu na tarde de quinta-feira (30) por volta das 16h. Segundo a família, o trabalhador caiu do teto de um galpão e morreu. O filho de Manoel suspeita que seu pai estava colando o telhado no momento da queda, porque havia uma cola em bastão próximo ao corpo.