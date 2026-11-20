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Mudança nos CEPs afeta moradores de três cidades da Bahia; entenda

Novos códigos postais passam a identificar cada endereço, mas números antigos continuarão válidos por mais dois anos

Thais Borges

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 10:52

Itaberaba Crédito: Reprodução

Os Correios anunciaram a conclusão dos projetos de codificação postal dos municípios de Castro Alves, Itaberaba e Sátiro Dias, na Bahia. Com a mudança, as cidades passam a contar com Códigos de Endereçamento Postal (CEPs) específicos para seus logradouros. Dessa forma, cada avenida, praça, rua e travessa terá uma identificação própria.

Além de facilitar a localização de endereços e beneficiar moradores e empresas prestadoras de serviços, a individualização dos CEPs permite que o código seja utilizado como referência para a confirmação de endereços, prática comum entre empresas de diferentes segmentos.

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Castro Alves

Desde 13 de novembro, o município conta com 386 logradouros cadastrados com novos CEPs, distribuídos em seis bairros. Os códigos substituem o CEP geral (44500-000), anteriormente utilizado em toda a cidade. A faixa atual de CEPs (44500-001 a 44519-999) foi mantida. Já a zona rural será atendida pelo código 44506-899.

Os distritos de Sítio do Meio e Petim mantiveram suas respectivas faixas de CEP (44508-000 a 44508-999 e 44510-000 a 44510-999). Já o distrito de Crussaí passou a contar com uma nova faixa, que vai de 44509-000 a 44509-999.

Itaberaba

Desde 30 de outubro, o município possui 930 trechos cadastrados com novos Códigos de Endereçamento Postal (CEPs), distribuídos em 29 bairros. A faixa atual (46880-001 a 46899-999) foi mantida. O CEP geral utilizado atualmente na cidade (46880-000) continuará ativo por dois anos. Para a zona rural, foi definido o código 46892-899. Também foram criadas faixas específicas de CEPs para os distritos e povoados do município.

Sátiro Dias

A cidade passou a contar com 255 logradouros cadastrados com novos CEPs, distribuídos em oito bairros. Os códigos substituem o CEP geral (48485-000), anteriormente utilizado em todo o município. A faixa atual (48485-001 a 48489-999) foi mantida, enquanto a zona rural será atendida pelo CEP 48488-899.

As faixas de CEPs dos distritos de Pocinhos, Mimoso e Bela Vista também foram alteradas. Além disso, foi criada uma nova faixa para o distrito de Terra Vermelha.

Com a atualização, os moradores devem informar o novo CEP aos correspondentes e às empresas nas quais possuem cadastro. Os sistemas de bancos e de outras empresas que trabalham conectados à base de dados dos Correios serão atualizados automaticamente.

Os novos códigos já podem ser consultados no site dos Correios e nas agências da estatal nos respectivos municípios.