CRIME

Mulher de 19 anos é presa suspeita de matar guarda municipal com arma da própria vítima na Bahia

Segundo a Polícia Civil, jovem confessou ter atirado em Caique dos Anjos Ribeiro, com quem mantinha um relacionamento, após uma discussão

Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 15:50

Mulher foi presa em flagrante por suspeita de matar guarda municipal Crédito: Reprodução

Uma mulher de 19 anos foi presa nesta sexta-feira (2), suspeita de matar o guarda municipal Caique dos Anjos Ribeiro, de 32 anos, em Poções, no sudoeste da Bahia. Segundo a Polícia Civil, a arma usada no crime pertencia à própria vítima e foi encontrada enterrada em um terreno baldio.

O crime aconteceu na noite de quinta-feira (1º), em uma área isolada do município. Caique foi encontrado morto com marcas de disparos de arma de fogo.

Após o homicídio, equipes das polícias Civil e Militar iniciaram buscas para identificar os envolvidos. Durante a operação, os agentes localizaram uma mochila enterrada em um terreno baldio próximo ao local onde o corpo havia sido encontrado. Dentro dela estava a pistola pertencente ao guarda municipal.

A jovem foi localizada e presa em flagrante no bairro Indaiá. De acordo com a Polícia Civil, durante o depoimento, ela confessou ter matado Caique. A suspeita relatou que os dois mantinham um relacionamento amoroso e que o crime ocorreu após uma discussão.