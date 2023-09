Mulher de 32 anos é assassinada em Jaguaquara; suspeito é morto pela PM

Uma mulher de 32 anos foi morta a tiros na madrugada da segunda-feira (4) em Jaguaquara, no sudoeste baiano. O principal suspeito pelo crime, o companheiro dela, foi morto em troca de tiros com a polícia no final do dia de ontem.



Rebeca Oliveira Mendes foi achada morta no banheiro de casa, na localidade do Riacho do Ouro. Uma equipe da Polícia Militar foi ao local e foi recebida a tiros por um homem. Houve uma troca de tiros e o suspeito conseguiu fugir na direção de um matagal. Posteriormente uma varredura no local encontrou o homem morto.