Mulher acusa médico de estupro durante atendimento em Brotas

Uma mulher de 43 anos denunciou um médico ginecologista de estupro durante atendimento no centro médico do plano Caixa de Assistência dos Empregados do Baneb (Casseb), no bairro de Brotas, em Salvador. De acordo com a TV Bahia, o profissional denunciado se chama Elziro Gonçalves de Oliveira, que, embora esteja afastado do trabalho, negou a acusação feita.



O caso é investigado pela 6ª Delegacia Territorial (DT) de Brotas. Segundo a Polícia Civil (PC), o suposto crime aconteceu em 16 de junho, e o registro foi realizado no último dia 11, quando se instaurou um inquérito, para a apuração os fatos. "Oitivas serão realizadas e o médico será intimado na unidade policial", diz um trecho da nota da PC.