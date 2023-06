Mulher desaparece após deixar casa onde mora, na Mata Escura

Uma moradora do bairro da Mata Escura, em Salvador, está desaparecida desde a segunda-feira (26). Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a mulher, chamada Josefa Lúcia Sales Pereira, de 57 anos, sai do condomínio onde mora, por volta das 10h.



Segundo seu esposo, ela não tem problemas mentais ou psicológicos e desapareceu sem motivo aparente. Ainda de acordo com o homem, Josefa Lúcia tinha saído para ir a outra casa sua, em Mussurunga. A família foi até o imóvel, que a mulher disponibiliza para aluguel, mas ela não estava lá.