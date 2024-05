DENÚNCIA

Mulher diz que foi agredida e xingada por PM durante festa na Barra

Segundo a médica veterinária, o momento da confusão teria se iniciado após ela e mais três pessoas serem revistados

Da Redação

Publicado em 1 de maio de 2024 às 20:42

Uma mulher denunciou ter sido empurrada e xingada por um PM durante festa na Barra Crédito: Reprodução

Uma mulher de 30 anos denuncia uma agressão que teria sido cometida por um policial militar durante a festa em homenagem ao dia do trabalhador na Barra, nesta quarta-feira (1º). Segundo a médica veterinária, Érica Souza, o momento da confusão teria se iniciado após ela e mais três pessoas serem revistados.

Em conversa com o CORREIO, Érica contou que estava andando de mãos dadas com o namorado, acompanhados por mais dois amigos, quando passaram pela revista. Após esse momento, a médica veterinária conta que o companheiro foi abordado por um policial militar, que pediu para que ele colocasse as mãos na cabeça.

"A gente veio para se divertir com a nossa família, passamos na revista e um policial sozinho abordou o meu namorado e pediu para ele colocar a mão na cabeça. Ele já veio gritando e a gente ficou sem entender nada, aí eu cheguei, estendi minha mão e falei 'calma'. Ele deu um tapa na minha mão", contou.

Érica também contou que foi empurrada e xingada pelo militar. Ela então pegou o celular e começou a gravar o policial, enquanto se dirigia de volta ao local da revista. Ainda de acordo com a mulher, os próprios colegas do militar reprovaram a atitude. No vídeo gravado após o momento da confusão, é possível ver a mulher reclamando da atitude do policial, enquanto o militar se afasta. Na filmagem, também é possível ver mais de uma mulher se aproximando para afirmar ter presenciado a cena.

"A única coisa que ele ouviu de mim foi um calma. Eu venho com a minha família, no dia do trabalhador, eu quero o meu respeito da polícia militar, eu quero respeito", bradou.