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Mulher é assassinada dentro da própria casa em Porto Seguro

Caso ocorreu em Caraíva

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 18:59

Vítima foi identificada como Geane de Jesus Moreira
Vítima foi identificada como Geane de Jesus Moreira Crédito: Reprodução

Uma mulher de 50 anos, identificada como Geane de Jesus Moreira, foi encontrada morta dentro da própria casa, no distrito de Caraíva, em Porto Seguro, no litoral sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 8º Batalhão foram acionados após receberem a informação de que uma mulher havia sido encontrada caída no interior de um imóvel localizado na Rua Vila Pedra do Negro, no último sábado (31).

A Polícia Civil informou que dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e que um deles efetuou disparos contra a vítima. Rondas foram realizadas na região, mas, até o momento, ninguém foi preso.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial (1ª DT/Porto Seguro).

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Porto Seguro Caraíva

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