SUL

Mulher é assassinada dentro da própria casa em Porto Seguro

Caso ocorreu em Caraíva

Millena Marques

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 18:59

Vítima foi identificada como Geane de Jesus Moreira Crédito: Reprodução

Uma mulher de 50 anos, identificada como Geane de Jesus Moreira, foi encontrada morta dentro da própria casa, no distrito de Caraíva, em Porto Seguro, no litoral sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 8º Batalhão foram acionados após receberem a informação de que uma mulher havia sido encontrada caída no interior de um imóvel localizado na Rua Vila Pedra do Negro, no último sábado (31).

A Polícia Civil informou que dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e que um deles efetuou disparos contra a vítima. Rondas foram realizadas na região, mas, até o momento, ninguém foi preso.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14