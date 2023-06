Mulher é atingida por tiros em Igaporã

Uma mulher de 38 anos foi atingida por disparos de armas de fogo em Igaporã, no sudoeste da Bahia na manhã da segunda-feira (26). A cena foi gravada por uma testemunha e divulgada nas redes sociais.



A mulher teria sido atacada pelo ex-marido, identificado como José Carlos da Silva, de 43 anos.



Nas imagens, um homem percebe a situação e se aproxima do casal para ajudar a vítima. Ela recebeu atendimento em um hospital de Igaporã.



Buscas foram feitas por policiais militares da 94ª CIPM, mas o suspeito não foi encontrado. Não há dados quanto às circunstâncias do fato, que deverão ser apuradas pela Polícia Civil.