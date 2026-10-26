Mulher é atropelada e morre em acidente na BR-324, na Bahia

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Esther Morais
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 07:26
Uma mulher morreu após ser atropelada na BR-324, no trecho do município de Amélia Rodrigues, na Região Metropolitana de Feira de Santana (RMFS), na madrugada desta segunda-feira (26). O acidente aconteceu por volta das 0h20, no km 547 da rodovia.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um veículo não identificado. A vítima, que também não teve a identidade divulgada, morreu no local.
A 1ª Delegacia Territorial (DT) de Santo Amaro investiga o caso. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas.
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