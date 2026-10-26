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Mulher é atropelada e morre em acidente na BR-324, na Bahia

Acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (26)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 07:26

BR-324
BR-324 Crédito: Cleber Carvalho/MT

Uma mulher morreu após ser atropelada na BR-324, no trecho do município de Amélia Rodrigues, na Região Metropolitana de Feira de Santana (RMFS), na madrugada desta segunda-feira (26). O acidente aconteceu por volta das 0h20, no km 547 da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um veículo não identificado. A vítima, que também não teve a identidade divulgada, morreu no local.

A 1ª Delegacia Territorial (DT) de Santo Amaro investiga o caso. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas.

Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:

BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-242, km 260-270: dois acidentes e dez mortes por Divulgação/Dnit
BR-116, km 420-430: 77 acidentes e oito mortes por Reprodução/PRF
BR-110, km 120-130: três acidentes e seis mortes por Reprodução
BR-101, km 830-840: 11 acidentes e cinco mortes por Reprodução/ redes sociais
BR-101, km 900-910: 15 acidentes e cinco mortes por Reprodução/Bahia10
BR-116, km 10-20: 109 acidentes e cinco mortes por Divulgação/PRF
BR-116, km 920-930: cinco acidentes e cinco mortes por Matheus Landim/GOVBA
BR-242, km 400-410: seis acidentes e cinco mortes por Divulgação/Dnit
BR-324, km 440-450: oito acidentes e cinco mortes por Marina Silva/CORREIO
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BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News

Tags:

Br-324

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