Mulher é baleada durante arrastão no bairro de Pirajá

Uma mulher foi baleada na noite da segunda-feira (11), em Pirajá, durante um arrastão que acontecia na região. Ela voltava do ponto de ônibus para casa quando foi atingida.



A Polícia Militar informou que recebeu relatos de que seis homens em motos estavam roubando na região do Conjunto Pirajá. Houve um disparo de arma de fogo durante a ação - não se sabe se alguém reagiu.



Quando a PM chegou, encontrou a mulher ferida. Ela foi socorrida ao Hospital do Subúrbio e não teve estado de saúde divulgado.