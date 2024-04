SALVADOR

Mulher é baleada no IAPI e policiamento é reforçado

Foram realizadas buscas na região, mas ninguém foi preso.

Publicado em 2 de abril de 2024 às 15:06

Na madrugada desta terça-feira (2), uma mulher foi baleada no bairro do IAPI, na localidade conhecida como Milho. Segundo informações da Polícia Militar, agentes da 37ª CIPM, com o apoio da Rondesp-BTS, foram acionados para a ocorrência.

Ao chegarem no local, os policiais prestaram apoio a uma unidade do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) no atendimento a uma mulher ferida por disparo de arma de fogo.

No local homens armados disparam contra as equipes e houve revide. Cessado o confronto, foram realizadas buscas no entorno, mas ninguém foi preso.