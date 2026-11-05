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Mulher é detida após agredir policiais durante reclamação de som alto na Bahia

Moradora foi conduzida à delegacia por suspeita de perturbação do sossego público, resistência e desacato

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 10:58

Polícia Militar
Polícia Militar Crédito: Divulgação

Uma mulher foi conduzida à delegacia após agredir policiais militares durante uma ocorrência de perturbação do sossego público, na manhã de terça-feira (3), no loteamento Carlos Alberto Argolo, em Cravolândia, no interior da Bahia.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 19º Batalhão (BPM) foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para verificar uma denúncia de som alto em um imóvel. Ao chegarem ao endereço, os policiais constataram que o equipamento estava em volume excessivo, mas a residência estava trancada.

Durante o patrulhamento na região, a equipe retornou ao local e abordou a moradora. Ainda de acordo com a PM, ao ser orientada a reduzir o volume, a mulher desacatou os policiais e reagiu com agressões físicas contra a equipe.

Diante da resistência, ela foi contida e conduzida à Delegacia Territorial, junto com o equipamento de som apreendido, para o registro da ocorrência e adoção das medidas legais.

Quanto ganha um policial militar na Bahia? Remuneração varia conforme cargo e gratificações

Soldado: soldo de R$ 1.601,84 + GAPM de R$ 1.418,87 por Rafael Rodrigues/SSP-BA
Cabo: soldo de R$ 1.615,14 + GAPM de R$ 1.637,30 por Divulgação/BEPE
1º Sargento: soldo de R$ 1.628,27 + GAPM de R$ 1.887,57 por Reprodução/ TV Bahia
Subtenente: soldo de R$ 1.641,12 + GAPM de R$ 2.195,14 por Arisson Marinho/CORREIO
Aspirante a Oficial: soldo de R$ 1.737,51 + GAPM de R$ 2.200,67 por Divulgação
1º Tenente: soldo de R$ 1.774,80 + GAPM de R$ 4.022,05 por Divulgação
Capitão: soldo de R$ 2.106,40 + GAPM de R$ 5.912,25 por Divulgação
Major: soldo de R$ 2.280,21 + GAPM de R$ 6.539,81 por Divulgação
Tenente-coronel: soldo de R$ 2.383,30 + GAPM de R$ 7.270,63 por Divulgação
Coronel: soldo de R$ 2.511,60 + GAPM de R$ 8.050,45 por Rafael Martins/GOVBA
1 de 10
Soldado: soldo de R$ 1.601,84 + GAPM de R$ 1.418,87 por Rafael Rodrigues/SSP-BA

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