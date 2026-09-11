REGIÃO METROPOLITANA

Mulher é encontrada morta dentro de casa em Lauro de Freitas

Corpo foi localizado na manhã desta sexta-feira (11)

Millena Marques

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 18:15

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Uma mulher de 56 anos, identificada como Cristina Modesto dos Santos, foi encontrada morta dentro de uma casa em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O corpo foi localizado na manhã desta sexta-feira (11).

De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi localizada dentro de um imóvel no bairro de Areia Branca. Não há detalhes sobre a principal linha de investigação do caso.

Guias para perícia e remoção foram expedidas. Diligências são realizadas para a elucidação do caso e laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) irão esclarecer a causa da morte.