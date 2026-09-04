CRIME

Mulher é encontrada morta dentro de casa na Bahia; companheiro é o principal suspeito

Caso ocorreu em Nova Viçosa, no extremo sul

Millena Marques

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 18:40

Zózimo Rodrigues Neto e Cecília Conceição Gomes Crédito: Reprodução

Uma mulher de 53 anos, identificada como Cecília Conceição Gomes, foi encontrada morta dentro de casa, no município de Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia, na quinta-feira (3). O companheiro dela, identificado como Zózimo Rodrigues Neto, de 61 anos, também foi encontrado sem vida no imóvel.

De acordo com a Polícia Civil, o caso ocorreu no bairro Centro e é investigado como feminicídio seguido de suicídio. Policiais militares da 89ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados para averiguar a informação de duas pessoas encontradas mortas no interior de uma residência.

Ao chegarem ao local, os militares constataram a ocorrência. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado para a realização da perícia e remoção dos corpos.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14