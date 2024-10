SEGURANÇA

Mulher é encontrada morta em chão de hotel no bairro de Itapuã

A vítima foi encontrada por um funcionário do estabelecimento

Uma mulher foi encontrada morta em um quarto de hotel na avenida Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã, em Salvador, nesta terça-feira (8). O corpo de Jessiene Sena Brandão, de 46 anos, estava no chão quando foi achado por um funcionário do local. O Serviço Atendimento Móvel de Urgência foi acionado, mas ela já estava sem vida.