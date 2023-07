Polícia procura por homem que tentou matar a ex em Catu

Um mulher foi esfaqueada pelo ex-companheiro na segunda-feira (3), na Urbis, no município de Catu, a 35 km de Salvador.



O homem está foragido. De acordo com informações da Polícia Civil, ele não aceitava o fim do relacionamento.



Segundo a Polícia Militar, a mulher deu entrada em uma unidade hospitalar e apresenta quadro de saúde estável.



O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Catu, que vai intimar testemunhas para prestar depoimentos.