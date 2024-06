Mulher e mãe são vítimas de tentativa de feminicídio em Vitória da Conquista

Uma mulher foi vítima de tentativa de feminicídio no bairro Alto Maron, localizado no município de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. O homem, companheiro da vítima, foi preso em flagrante e apresentado por policiais militares na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam). O crime ocorreu na tarde da última quarta-feira (7).