Mulher é morta a tesouradas na feira livre de Camaçari

Uma mulher foi morta com golpes de tesoura na manhã deste sábado (8) em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O crime aconteceu por volta das 7h, no estacionamento da feira livre.



Uma ambulância do SAMU foi acionada, mas ela não resistiu aos ferimentos. O suspeito do crime foi detido por pessoas que presenciaram o crime. A PM conduziu o autor do crime até a 18ª Delegacia, onde a ocorrência foi registrada.



A área foi isolada e o DPT acionado para a remoção do corpo e realização de perícia.