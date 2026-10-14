POLÍCIA

Mulher é morta a tiros em via pública de Camaçari

Vítima foi identificada como Aiali Cris Souza dos Santos

Millena Marques

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 18:15

Polícia Militar da Bahia Crédito: Divulgação

Uma mulher de 34 anos, identificada como Aiali Cris Souza dos Santos, foi morta a tiros em uma via pública de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na terça-feira (13). O companheiro dela é o principal suspeito do crime. Ninguém foi preso até o momento.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º Batalhão foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para atender a uma ocorrência no bairro Santo Antônio.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e constataram a morte da vítima ainda no local.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14