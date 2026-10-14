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Mulher é morta a tiros em via pública de Camaçari

Vítima foi identificada como Aiali Cris Souza dos Santos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 18:15

Polícia Militar da Bahia
Polícia Militar da Bahia Crédito: Divulgação

Uma mulher de 34 anos, identificada como Aiali Cris Souza dos Santos, foi morta a tiros em uma via pública de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na terça-feira (13). O companheiro dela é o principal suspeito do crime. Ninguém foi preso até o momento.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º Batalhão foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para atender a uma ocorrência no bairro Santo Antônio.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e constataram a morte da vítima ainda no local.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

A guarnição isolou a área e acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a remoção do corpo e a realização da perícia. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Camaçari investiga o caso como feminicídio.

Tags:

Camaçari

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