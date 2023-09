Mulher é presa acusada de mandar matar marido no Oeste da Bahia

Uma mulher foi presa suspeita de mandar matar o marido dentro de casa em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. José Vicente de Cerqueira Sena, 40 anos, foi assassinado a tiros quando tomava banho. A mulher dele foi presa na quarta (6), mesmo dia do crime.



O comportamento da mulher desde o crime gerou desconfiança nos policiais. Ela entregou um aparalho de filmagem que ficava na residência aos investigadores. Segundo a polícia, ela acreditava que por ter trocado os fios, as imagens estavam apagadas.