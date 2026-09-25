Mulher é presa ao tentar entrar em presídio da Bahia com droga escondida em estrogonofe de frango

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Millena Marques
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 19:30
Uma mulher foi presa nesta sexta-feira (25) ao tentar entrar no Conjunto Penal de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, com drogas escondidas em um recipiente com estrogonofe de frango.
De acordo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), a refeição seria entregue ao companheiro dela, custodiado no Pavilhão IV da unidade.
Durante a revista, os policiais penais encontraram, em meio ao alimento, dois invólucros com 37 gramas de substância análoga à cocaína e outros cinco com 133 gramas de substância análoga à maconha.
As substâncias foram apreendidas. A mulher e o material foram encaminhados à delegacia para o registro da ocorrência.