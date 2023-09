Mulher é presa com 17 kg de drogas no aeroporto de Salvador

Uma mulher foi presa, nesta terça-feira (5), após ser flagrada pela Polícia Federal com aproximadamente 17 kg de drogas no Aeroporto Internacional de Salvador. A substância com características de cocaína estava diluída em frascos de suplementos e produtos de beleza.



Durante a fiscalização de rotina para reprimir tráfico internacional de drogas, no saguão do aeroporto, uma passageira suspeita foi abordada e os produtos foram localizados no interior de duas malas que seriam despachadas.