Mulher é presa com 20 kg de maconha dentro de ônibus na Bahia

Uma mulher foi presa, na manhã desta segunda-feira (04), transportando 20 quilos de maconha na mala em um ônibus de turismo. A apreensão ocorreu no Km 830 da BR 116,em Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava uma fiscalização de combate a criminalidade na rodovia quando abordaram um ônibus de turismo. Ao subir no veículo e conversar com os ocupantes, a equipe decidiu aprofundar a fiscalização no veículo. O cão farejador K9 Kaleo sinalizou que dentro de uma mala havia droga. Os PRFs revistaram a bagagem e encontraram 26 tabletes de maconha, totalizando 20 quilos da droga.