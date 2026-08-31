CRIME

Mulher é presa com cocaína e máquina de pagamento em hotel de Feira de Santana

Suspeita, de 44 anos, já tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas

Esther Morais

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 13:54

Mulher é presa com cocaína e máquina de pagamento em hotel de Feira de Santana Crédito: Divulgação / Ascom-PCBA

Uma mulher de 44 anos foi presa na última sexta-feira (28), em um hotel de Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador. Ela era alvo de um mandado de prisão por suspeita de tráfico de drogas e foi localizada com porções de cocaína e uma máquina de pagamento.

Segundo a investigação, a mulher teria envolvimento com o tráfico de drogas em Salvador e Feira de Santana. A presença dos materiais no hotel também resultou na prisão em flagrante.

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Ainda em agosto, durante uma ação em um endereço ligado à investigada, no bairro Tomba, em Feira de Santana, policiais encontraram porções de maconha, ecstasy, cocaína e crack, além de uma balança de precisão e máquinas de pagamento.

A prisão foi realizada em uma ação conjunta da Delegacia de Proteção ao Turista de Salvador (Deltur) e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Feira de Santana (DRFR), unidades vinculadas ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).