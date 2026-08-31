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Mulher é presa com cocaína e máquina de pagamento em hotel de Feira de Santana

Suspeita, de 44 anos, já tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 13:54

Mulher é presa com cocaína e máquina de pagamento em hotel de Feira de Santana Crédito: Divulgação / Ascom-PCBA

Uma mulher de 44 anos foi presa na última sexta-feira (28), em um hotel de Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador. Ela era alvo de um mandado de prisão por suspeita de tráfico de drogas e foi localizada com porções de cocaína e uma máquina de pagamento.

Segundo a investigação, a mulher teria envolvimento com o tráfico de drogas em Salvador e Feira de Santana. A presença dos materiais no hotel também resultou na prisão em flagrante.

Integrantes do Baralho do Crime na Bahia

Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
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Ainda em agosto, durante uma ação em um endereço ligado à investigada, no bairro Tomba, em Feira de Santana, policiais encontraram porções de maconha, ecstasy, cocaína e crack, além de uma balança de precisão e máquinas de pagamento.

A prisão foi realizada em uma ação conjunta da Delegacia de Proteção ao Turista de Salvador (Deltur) e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Feira de Santana (DRFR), unidades vinculadas ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

A suspeita permanece custodiada e à disposição da Justiça.

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