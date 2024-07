TRÁFICO DE DROGAS

Mulher é presa com mais de 230 porções de LSD em Porto Seguro

As drogas foram encontradas por cães farejadores

Uma mulher foi presa em Porto Seguro, no sul da Bahia, após ser flagrada com 238 porções de LSD e uma de maconha. As drogas foram encontradas por cães farejadores, nessa segunda-feira (1º).