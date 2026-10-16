Mulher é presa com munição de fuzil, arma e drogas na rodoviária de Feira de Santana

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Esther Morais
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 06:26
Uma mulher suspeita de integrar uma facção criminosa foi presa com arma, munições de fuzil e drogas na noite de quinta-feira (15), na rodoviária de Feira de Santana, a 120km de Salvador. Segundo a polícia, ela tentava embarcar para a região oeste do estado.
Durante a abordagem, os policiais encontraram, em uma mala, uma pistola, carregadores de submetralhadora, munições de fuzil, tabletes de cocaína e grandes porções de maconha.
Integrantes do Baralho do Crime na Bahia
Ainda de acordo com a polícia, a mulher informou que havia outros materiais ilícitos em um imóvel e levou as equipes até o endereço. No local, um segundo suspeito de envolvimento com a facção também foi preso.
Na casa, os agentes apreenderam mais drogas, um colete balístico, balanças e máquinas de cartão de crédito e débito que, segundo a investigação, seriam usadas na comercialização dos entorpecentes.
Os dois suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Territorial de Feira de Santana, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.
A prisão foi realizada por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO Bahia) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado Leste (CIPE Leste).