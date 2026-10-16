CRIME

Mulher é presa com munição de fuzil, arma e drogas na rodoviária de Feira de Santana

Suspeita tentava embarcar para o oeste da Bahia; segundo a polícia, outro homem foi preso em imóvel indicado por ela

Esther Morais

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 06:26

Rodoviária de Feira de Santana Crédito: Reprodução

Uma mulher suspeita de integrar uma facção criminosa foi presa com arma, munições de fuzil e drogas na noite de quinta-feira (15), na rodoviária de Feira de Santana, a 120km de Salvador. Segundo a polícia, ela tentava embarcar para a região oeste do estado.

Durante a abordagem, os policiais encontraram, em uma mala, uma pistola, carregadores de submetralhadora, munições de fuzil, tabletes de cocaína e grandes porções de maconha.

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Ainda de acordo com a polícia, a mulher informou que havia outros materiais ilícitos em um imóvel e levou as equipes até o endereço. No local, um segundo suspeito de envolvimento com a facção também foi preso.

Na casa, os agentes apreenderam mais drogas, um colete balístico, balanças e máquinas de cartão de crédito e débito que, segundo a investigação, seriam usadas na comercialização dos entorpecentes.

Os dois suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Territorial de Feira de Santana, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.