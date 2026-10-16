Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher é presa com munição de fuzil, arma e drogas na rodoviária de Feira de Santana

Suspeita tentava embarcar para o oeste da Bahia; segundo a polícia, outro homem foi preso em imóvel indicado por ela

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 06:26

Rodoviária de Feira de Santana
Rodoviária de Feira de Santana Crédito: Reprodução

Uma mulher suspeita de integrar uma facção criminosa foi presa com arma, munições de fuzil e drogas na noite de quinta-feira (15), na rodoviária de Feira de Santana, a 120km de Salvador. Segundo a polícia, ela tentava embarcar para a região oeste do estado.

Durante a abordagem, os policiais encontraram, em uma mala, uma pistola, carregadores de submetralhadora, munições de fuzil, tabletes de cocaína e grandes porções de maconha.

Integrantes do Baralho do Crime na Bahia

Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
1 de 17
Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação

Ainda de acordo com a polícia, a mulher informou que havia outros materiais ilícitos em um imóvel e levou as equipes até o endereço. No local, um segundo suspeito de envolvimento com a facção também foi preso.

Na casa, os agentes apreenderam mais drogas, um colete balístico, balanças e máquinas de cartão de crédito e débito que, segundo a investigação, seriam usadas na comercialização dos entorpecentes.

Os dois suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Territorial de Feira de Santana, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

A prisão foi realizada por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO Bahia) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado Leste (CIPE Leste).

Mais recentes

Imagem - Criança pode tomar energético e café? Veja respostas para as 10 dúvidas mais comuns sobre alimentação infantil

Criança pode tomar energético e café? Veja respostas para as 10 dúvidas mais comuns sobre alimentação infantil
Imagem - Comer menos calorias não significa comer melhor; entenda a relação com o metabolismo

Comer menos calorias não significa comer melhor; entenda a relação com o metabolismo
Imagem - DIU ou Implanon: um pode suspender a menstruação e o outro aumentar o fluxo

DIU ou Implanon: um pode suspender a menstruação e o outro aumentar o fluxo