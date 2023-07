Mulher é presa com revólver e arma falsa em rodovia de Ilhéus

Uma mulher foi encontrada com um revólver calibre 22 e um simulacro em um carro na rodovia que liga Ilhéus a Itacaré, na noite desta segunda-feira (4). Ela foi capturada após policiais militares da 70ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Ilhéus), que realizavam rondas na região, se aproximarem do veículo no acostamento.



Dois homens que estavam com a mulher no veículo correrem para o matagal. “Abordamos a mulher no veículo e apreendemos os materiais, além do veículo e um celular”, contou o major Vasco Luiz Santos, comandante da unidade.