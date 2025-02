MUNDO NOVO

Mulher é presa ao furtar casa com ajuda do filho de 12 anos

Suspeita foi autuada em flagrante por furto qualificado e corrupção de menores.

Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante na tarde de quarta-feira (12), após ser flagrada furtando uma casa com a ajuda do filho de 12 anos. O caso aconteceu no município de Mundo Novo, no centro do estado. >