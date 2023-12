Mulher é presa sob suspeita de furtar arma de sargento em posto da PM no Pelourinho

Uma mulher foi presa sob suspeita de furtar a arma de um sargento da Polícia Militar, dentro da base instalada no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador. A prisão ocorreu neste domingo (3).



Segundo informações iniciais, o militar estava de plantão durante a madrugada quando o equipamento foi furtado no interior do posto na rua das Laranjeiras. Os policiais fizeram rondas no local e capturaram a mulher. A arma, no entanto, não foi localizada.