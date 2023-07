Mulher é presa suspeita de queimar filha recém-nascida em Paripe

Uma mulher suspeita de queimar com água fervente sua filha, uma recém-nascida de dois meses, foi presa na madrugada de terça-feira (4) em Paripe, bairro de Salvador.



A situação teria acontecido durante a briga entre a mãe e seu companheiro, no interior da casa em que ela mora. Ele também foi queimado.



De acordo com a Polícia Militar, a criança teria sido socorrida para a UPA do bairro pela avó, a mãe da suspeita. A Polícia Civil informou que a criança e o companheiro da vítima foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE).