Mulher é queimada com maçarico por companheiro em São Cristóvão

Uma mulher foi agredida, sendo queimada com um maçarico pelo companheiro, na Rua Stella Maris, bairro de São Cristóvão, nesta quinta-feira (30). A vítima da tentativa de feminicídio foi socorrida para o HGE, onde recebe atendimento.



A mulher dirigiu-se à sede da 49ª CIPM com a denúncia de que havia sido agredida pelo companheiro. A vítima apresentava marcas de agressão.



Conforme informações, ela deu entrada no Hospital Geral do Estado (HGE) com várias escoriações pelo corpo cometidas pelo seu companheiro que está sendo procurado. A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Brotas investiga o caso.