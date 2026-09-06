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Mulher é sequestrada, estuprada e agredida por grupo de homens no interior da Bahia

Vítima foi encontrada ferida

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 12:40

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Uma mulher foi vítima de sequestro, cárcere privado, estupro e agressões físicas na tarde de sexta-feira (4), em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. O caso é investigado pelo Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) do município.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi raptada por um grupo de homens e sofreu agressões físicas e violência sexual. Após ser localizada ferida, a mulher foi encaminhada para uma unidade hospitalar.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 28º BPM foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para averiguar uma denúncia envolvendo uma mulher vítima de sequestro e violência sexual na Rua Lua Nova, no bairro Pequi.

No local, os policiais encontraram a vítima ferida. Ela recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada para o Hospital Regional de Eunápolis.

A ocorrência também envolve a investigação dos crimes de utilização de violência para intimidar a população e lesão corporal dolosa, segundo a Polícia Civil.

Ações são realizadas para esclarecer as circunstâncias do crime, identificar os envolvidos e determinar a motivação da ação.

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