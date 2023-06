Mulher em surto é contida por seguranças após destruir produtos em mercado na Bahia

Uma mulher foi contida por seguranças de um supermercado de Simões Filho, na região Metropolitana de Salvador, após destruir mercadorias do estabelecimento durante um aparente surto psicótico. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (19).



Por volta das 17h45, policiais militares da 22ª CIPM foram acionados pelo Cicom com a informação de que uma mulher estava destruindo itens em um supermercado, na Rua Washington Luiz, em Simões Filho. No local, a equipe constatou que havia uma mulher em surto psicótico que foi contida por seguranças do mercado.