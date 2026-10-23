Mulher fica em coma após ser esfaqueada com a filha adolescente na Bahia

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Millena Marques
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 19:14
Uma mulher de 35 anos e a filha dela, de 15, foram esfaqueadas em Saubara, no interior da Bahia. Um homem de 57 anos, ex-companheiro da mulher, foi preso em flagrante.
De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada no centro do município, na tarde de segunda-feira (19). Segundo informações de sites locais, a mulher está em coma no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.
O homem foi localizado em uma unidade de saúde após se ferir durante a fuga. Ele permanece custodiado, à disposição do Poder Judiciário.
O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Saubara.