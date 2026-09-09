CRIME

Mulher flagra passageiro se masturbando dentro de ônibus intermunicipal na Bahia

Homem estava sentado ao lado da vítima, que gravou o ato

Esther Morais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 09:22

Mulher flagra passageiro se masturbando dentro de ônibus intermunicipal na Bahia Crédito: Reprodução / TV Bahia

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante, suspeito de se masturbar dentro de um ônibus intermunicipal, na altura de Ilhéus, no sul da Bahia. O caso aconteceu na última segunda-feira (7).

A vítima, uma mulher de 26 anos, estava sentada ao lado do suspeito quando percebeu uma movimentação estranha. Ao constatar que o homem estaria se masturbando, ela gravou um vídeo e acionou um policial militar que também estava dentro do coletivo.

Casos de importunação sexual 1 de 42

O homem, identificado como Eberhald Soares Pinto Junior, foi preso em flagrante. Durante a ocorrência, o policial informou o caso ao Centro Integrado de Comunicações (Cicom), que enviou uma equipe de policiais militares para atender à situação.