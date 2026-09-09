Mulher flagra passageiro se masturbando dentro de ônibus intermunicipal na Bahia

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Esther Morais
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 09:22
Um homem de 46 anos foi preso em flagrante, suspeito de se masturbar dentro de um ônibus intermunicipal, na altura de Ilhéus, no sul da Bahia. O caso aconteceu na última segunda-feira (7).
A vítima, uma mulher de 26 anos, estava sentada ao lado do suspeito quando percebeu uma movimentação estranha. Ao constatar que o homem estaria se masturbando, ela gravou um vídeo e acionou um policial militar que também estava dentro do coletivo.
Casos de importunação sexual
O homem, identificado como Eberhald Soares Pinto Junior, foi preso em flagrante. Durante a ocorrência, o policial informou o caso ao Centro Integrado de Comunicações (Cicom), que enviou uma equipe de policiais militares para atender à situação.
O caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial (DT/Ilhéus) como importunação sexual. Após passar por audiência de custódia na terça-feira (8), o suspeito foi liberado mediante medidas cautelares. Entre as determinações estão a proibição de manter contato ou se aproximar da vítima, além da obrigação de não mudar de endereço.