Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher flagra passageiro se masturbando dentro de ônibus intermunicipal na Bahia

Homem estava sentado ao lado da vítima, que gravou o ato

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 09:22

Mulher flagra passageiro se masturbando dentro de ônibus intermunicipal na Bahia
Mulher flagra passageiro se masturbando dentro de ônibus intermunicipal na Bahia Crédito: Reprodução / TV Bahia

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante, suspeito de se masturbar dentro de um ônibus intermunicipal, na altura de Ilhéus, no sul da Bahia. O caso aconteceu na última segunda-feira (7).

A vítima, uma mulher de 26 anos, estava sentada ao lado do suspeito quando percebeu uma movimentação estranha. Ao constatar que o homem estaria se masturbando, ela gravou um vídeo e acionou um policial militar que também estava dentro do coletivo.

Casos de importunação sexual

Swan Tales Assis Santos por Reprodução
Homem é preso por suspeita de ejacular em passageira dentro de metrô de Salvador por Reprodução / Redes sociais
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Acervo Pessoal + Arisson Marinho/CORREIO
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Arisson Marinho/CORREIO
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Arisson Marinho/CORREIO
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Arisson Marinho/CORREIO
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Arisson Marinho/CORREIO
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Acervo Pessoal
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Acervo Pessoal
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Acervo Pessoal
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Acervo Pessoal
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Acervo Pessoal
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Acervo Pessoal
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Acervo Pessoal
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Acervo Pessoal
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Acervo Pessoal
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Acervo Pessoal
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Acervo Pessoal
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Acervo Pessoal
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Acervo Pessoal
Atletas acusam professores de importunação e assédio sexual em academias de jiu-jítsu por Acervo Pessoal
Influenciadora é vítima de importunação sexual em Poções por Reprodução
Influenciadora é vítima de importunação sexual em Poções por Reprodução
Influenciadora é vítima de importunação sexual em Poções por Reprodução
Influenciadora é vítima de importunação sexual em Poções por Reprodução
Influenciadora é vítima de importunação sexual em Poções por Reprodução
Influenciadora é vítima de importunação sexual em Poções por Reprodução
Influenciadora é vítima de importunação sexual em Poções por Reprodução
Influenciadora é vítima de importunação sexual em Poções por Reprodução
Influenciadora é vítima de importunação sexual em Poções por Reprodução
Tenente-coronel preso por importunação sexual por Reprodução
Enio Alcântara Diniz entrou na corporação em 1998 por Reprodução
Foi acusado de importunação sexual em 2018 por Reprodução
Professor foi preso após importunação sexual por Reprodução
Vereador de Camaçari, Dentinho do Sindicato (PT) responde pelos crimes de importunação sexual e violência política de gênero por Reprodução / Redes sociais
Importunação sexual gravada pela vítima por Reprodução I Redes sociais
Foram 415 vítimas de estupro na Bahia neste ano por Shutterstock
O homem preso estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de importunação sexual por Divulgação/PRF
Operação por Divulgação/Polícia Civil
Suposto crime de importunação sexual teria acontecido na escola Dom Pedro I, no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Estudantes de medicina são flagrados cometendo importunação sexual por Reprodução
Homem é detido por importunação sexual em bar na Barra por Divulgação
1 de 42
Swan Tales Assis Santos por Reprodução

O homem, identificado como Eberhald Soares Pinto Junior, foi preso em flagrante. Durante a ocorrência, o policial informou o caso ao Centro Integrado de Comunicações (Cicom), que enviou uma equipe de policiais militares para atender à situação.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial (DT/Ilhéus) como importunação sexual. Após passar por audiência de custódia na terça-feira (8), o suspeito foi liberado mediante medidas cautelares. Entre as determinações estão a proibição de manter contato ou se aproximar da vítima, além da obrigação de não mudar de endereço.

Tags:

Importunação Sexual

Mais recentes

Imagem - Em noite histórica, ACM Neto reúne mais de 20 mil pessoas em Jussara e promete estrada até Sento Sé

Em noite histórica, ACM Neto reúne mais de 20 mil pessoas em Jussara e promete estrada até Sento Sé
Imagem - Pesquisador deixa empresa de IA alertando que tecnologia pode matar toda a humanidade até 2030

Pesquisador deixa empresa de IA alertando que tecnologia pode matar toda a humanidade até 2030
Imagem - Jovem de 20 anos morre afogado em rio durante passeio com a família na Bahia

Jovem de 20 anos morre afogado em rio durante passeio com a família na Bahia