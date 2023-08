Mulher morre após ser atropelada junto com dois filhos no sul da BA

Um homem apontado por atropelar e matar Gilenes Bertoso Melgaço, 40 anos, foi preso em flagrante na Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, no domingo (27), na ação, os dois filhos de Gilenes também foram atropelados e encaminhados para o hospital. Guias periciais foram expedidas.



