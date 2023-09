Mulher morre atropelada na BR-116, perto de Feira de Santana

Uma mulher morreu atropelada na BR-116, no km 427, perto de Feira de Santana. O acidente aconteceu por volta das 5h deste sábado (16), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).



A vítima foi identificada como Edith Neves Cardoso, 47 anos. Ela nasceu em Senhor do Bonfim.



Segundo testemunhas ouvidas pela TV Subaé, ela tentava atravessar a pista quando foi atropelada por um veículo. O motorista do veículo deixou o local sem prestar socorro à mulher.