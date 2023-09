Mulher passa mal na Trilha do Paty e é resgatada por bombeiros

Uma mulher passou mal com fortes dores abdominais durante o percurso da Trilha do Paty, entre as cidades de Palmeiras e Mucugê, na região da Chapada Diamantina, e precisou ser resgatada por uma equipe do Corpo de Bombeiros. A ocorrência aconteceu nesta terça-feira (12).



O local onde a mulher estava era de difícil acesso e o transporte teve que ser feito a pé. Ela foi carregada em uma maca.



Os bombeiros chegaram entre o povoado de Guiné e o Pati e se encontraram com a paciente que estava sendo carregada por guias de turismo, familiares e amigos. A partir daquele ponto os militares realizaram uma avaliação do estado da vítima e conduziram a mulher com o pessoal que estava dando apoio. Quando chegaram em Guiné, a paciente foi levada para a cidade de Mucugê, pelos familiares.