Mulher pula do 3° andar de prédio após presenciar amigo ameaçar a namorada na Bahia

Uma mulher se jogou de um prédio em Ilhéus, no Sul da Bahia, depois de presenciar o amigo agredir a própria namorada. O caso aconteceu neste sábado (23).



Segundo a polícia, a vítima estava no apartamento com o suspeito e a namorada dele quando se iniciou uma briga e o homem teria agredido a companheira em seguida. Além disso, ele a ameaçou com uma arma de fogo.



A amiga do casal se assustou com a cena e pulou da janela do terceiro andar. Ela ficou ferida e foi socorrida para um hospital não informado da cidade. Também não há detalhes sobre o estado de saúde da jovem.