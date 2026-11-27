NA FRENTE DE CRIANÇAS

Mulher que matou vítima a facadas por ciúmes é condenada a 13 anos de prisão na Bahia

Júri reconheceu homicídio qualificado por motivo fútil; crime aconteceu na presença do filho da vítima, de três anos

Thais Borges

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 14:50

Tribunal de Justiça da Bahia Crédito: Divulgação

O Tribunal do Júri de Vitória da Conquista condenou, na última terça-feira (24), Valéria Maria de Jesus a 13 anos e seis meses de prisão em regime inicial fechado pelo assassinato de Kelli Amorim Ribeiro. A acusação apresentada pelo Ministério Público da Bahia (MPBA) foi sustentada durante o julgamento pelo promotor de Justiça José Junseira Almeida.

Os jurados reconheceram a prática de homicídio qualificado por motivo fútil. Além da pena, a sentença determinou a prisão imediata da condenada para o início do cumprimento da punição. Segundo a denúncia, o crime aconteceu na manhã de 2 de janeiro deste ano, na casa da vítima, localizada no bairro Patagônia.

De acordo com a acusação, Valéria Maria de Jesus matou Kelli Amorim Ribeiro com golpes de faca. Durante o julgamento, o promotor sustentou que o crime foi motivado por ciúmes, diante da suspeita da acusada de que o marido teria interesse afetivo pela vítima. A denúncia também apontou que o homicídio ocorreu na presença de crianças.

Na definição da pena, a Justiça levou em consideração as circunstâncias e as consequências do crime. A sentença destacou que a vítima foi atingida por três golpes de faca, que alcançaram a cabeça, o abdômen e o pescoço, dentro da própria residência. O filho dela, que tinha três anos na época, estava no imóvel durante o ataque.

Mutirão do Júri

Durante o Mês Nacional do Júri, o Ministério Público do Estado da Bahia participa de centenas de sessões de julgamento previstas para novembro em diferentes municípios. Ao todo, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) programou 603 sessões do Tribunal do Júri em comarcas baianas.