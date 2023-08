Mulher que vivia há 28 anos em cárcere privado é resgatada em Juazeiro

Uma mulher que estava há pelo menos 28 anos em cárcere privado foi libertada na zona rural de Juazeiro, no Norte da Bahia. O caso aconteceu no distrito de Abóbora, onde uma equipe da Patrulha Maria da Penha da prefeitura recebeu uma denúncia.



Ao chegar ao local, a equipe confirmou a situação de cárcere. Além da mulher, dois filhos de 5 e 12 anos também foram resgatados. O homem que mantinha as vítimas presas não foi encontrado.



Após a operação, foi registrado Boletim de Ocorrência na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam). Foi expedida uma medida protetiva e a vítima foi acolhida pela diretoria da mulher da Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade (Sedes).