Mulher sobreviveu a acidente na região de Serrinha

Ao contrário do que foi informado anteriormente, Maria Rita dos Reis, de 44 anos, sobreviveu ao acidente que aconteceu na sexta-feira (14), região de Serrinha, na Bahia. Com isso, são dois sobreviventes e quatro mortos. O outro que resistiu foi João Paulo Pinheiro Araújo, que já teve alta. Maria Rita passa bem e está na enfermaria do Hospital Cleriston Andrade, em Feira de Santana, segundo a prefeitura de Valente.



A prefeitura chegou a fazer uma publicação lamentando a morte de Maria Rita. A informação foi equivocadamente informada à família. Depois, o hospital entrou em contato com a família da vítima dizendo que Maria Rita ainda estava hospitalizada.