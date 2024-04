VIOLÊNCIA

Mulheres são presas após furtarem chocolates em mercado no Chame-Chame

Duas mulheres foram presas por furtarem chocolates e produtos de perfumaria de um supermercado, no bairro do Chame-Chame. O caso aconteceu na terça-feira (9).

Segundo a polícia, as mulheres usaram duas facas para ameaçar seguranças do estabelecimento. Elas integram um grupo responsável por furtos e roubos a mercado na região, de acordo com as investigações.