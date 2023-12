Mulheres suspeitas de furtos em shopping de Salvador são detidas

Duas mulheres suspeitas de cometer furtos nas redondezas de um shopping localizado no Caminho das Árvores foram detidas no começo da tarde desta quinta-feira (21).



Segundo a polícia, por volta das 12h15 a dupla estava causando transtorno na região das docas do shopping. Elas são suspeitas de praticarem constantes furtos na localidade.



Ainda segundo a polícia, ao perceber que estavam sendo observadas pelos seguranças do estabelecimento devido ao comportamento suspeito, uma delas decidiu tirar a roupa e fazer escândalo no local. Ambas foram detidas por pms que realizavam rondas durante a Operação Natal.

Após consultas, foi constatado que uma delas é egressa do sistema prisional e estava sendo monitorada por tornozeleira eletrônica, mas que havia rompido o equipamento por conta própria.

Os militares pediram apoio da 35ª Companhia Independente da PM e as duas foram encaminhadas para 16ª Delegacia, juntamente com um funcionário do shopping, como testemunha.