SALVADOR

Multirão de reconhecimento de paternidade é realizado pelo TJBA

Com mais de 100 famílias cadastradas, a segunda edição do Projeto Corrente do Amor (Mutirão Pai Presente) foi realizada nesta segunda-feira (14) pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA). O evento tem como objetivo acelerar processos de pagamento de alimento e reconhecimento parental e foi realizado no Fórum das Famílias, localizado no Campo da Pólvora.