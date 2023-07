Museu do Mar e Salvamar promovem oficina gratuita de primeiros socorros

O Museu do Mar Aleixo Belov, promoverá uma oficina gratuita de primeiros socorros nesta quarta-feira (26), às 15h. O objetivo é conscientizar os visitantes sobre a importância do Dia Mundial de Prevenção do Afogamento, data criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2021.



O evento, localizado em um casarão amarelo de três andares no largo do Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador, será aberto a todos os públicos. Os frequentadores aprenderão as principais intervenções que devem ser feitas, de maneira rápida, logo após um acidente ou mal súbito.