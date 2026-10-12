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Bruno Wendel
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 05:00
Três shows gratuitos, roda de capoeira, oficinas de arte sustentável e uma feira de produtos feitos com materiais reaproveitados vão movimentar a Casa da Música, no Abaeté, em Salvador, no sábado (17). Das 15h às 21h, o Movimento Rua Viva reunirá artistas, artesãs e grupos culturais em uma programação que combina música, geração de renda e cuidado com o meio ambiente.
Música, capoeira e arte sustentável movimentam o Abaeté em evento gratuito
Os shows começam às 16h30, com a banda Fayamará, de Itapuã, que mistura MPB, samba-rock, rock, ska e reggae. Às 17h30, o Pinaúna Power, liderado por Neto Moska, apresenta uma combinação de percussão, batidas eletrônicas e releituras de clássicos brasileiros. Às 19h, Pedrão Abib comanda o Samba da Democracia, com sambas tradicionais e composições autorais sobre ancestralidade e questões sociais. A programação inclui ainda oficinas de arte sustentável, às 15h30, e roda de capoeira com os grupos Gangara e Naiecô Capoeira, às 16h.
A partir das 15h, o público também poderá visitar a Feira Maré Sustentável, participar do Círculo de Mulheres, conduzido por Deane Garcia, e receber mudas de plantas. A feira reúne roupas, acessórios, peças decorativas, itens de brechó e artesanato produzido com papelão, vidro, plástico e tecido reaproveitados. Segundo a organização, cerca de 90% dos expositores são mulheres. Ainda há poucas vagas para novos participantes (leia abaixo). Realizado pela Maré Cheia Produções Criativas e Sustentáveis, o evento também prevê cenografia com materiais reciclados e gerenciamento dos resíduos gerados durante as atividades. A iniciativa conta com apoio do Parque das Dunas, Stella Digital e André Fraga e foi contemplada pelos editais da Política Nacional Aldir Blanc na Bahia.
O quê: Movimento Rua Viva – edição especial
Quando: Sábado, 17 de outubro de 2026, das 15h às 21h
Onde: Casa da Música, Abaeté, Itapuã, Salvador
Entrada: Gratuita, aberta ao público
Programação:
Inscrições para expositores: Últimas vagas para a Feira Maré Sustentável pelo link https://lnk.ink/u5xWJ
Informações: @movimentoruavivaoficial e @mare_cheia_producoes