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Música, capoeira e arte sustentável movimentam o Abaeté em evento gratuito

Movimento Rua Viva reúne shows de Fayamará, Pinaúna Power e Samba da Democracia na Casa da Música

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 05:00

Música, capoeira e arte sustentável movimentam o Abaeté em evento gratuito
Música, capoeira e arte sustentável movimentam o Abaeté em evento gratuito Crédito: Reprodução

Três shows gratuitos, roda de capoeira, oficinas de arte sustentável e uma feira de produtos feitos com materiais reaproveitados vão movimentar a Casa da Música, no Abaeté, em Salvador, no sábado (17). Das 15h às 21h, o Movimento Rua Viva reunirá artistas, artesãs e grupos culturais em uma programação que combina música, geração de renda e cuidado com o meio ambiente.

Música, capoeira e arte sustentável movimentam o Abaeté em evento gratuito

Música, capoeira e arte sustentável movimentam o Abaeté em evento gratuito por Divulgação
Música, capoeira e arte sustentável movimentam o Abaeté em evento gratuito por Divulgação
Música, capoeira e arte sustentável movimentam o Abaeté em evento gratuito por Reprodução
Música, capoeira e arte sustentável movimentam o Abaeté em evento gratuito por Divulgação
o público poderá conhecer de perto situações emergenciais e histórias ancestrais do Abaeté, por Divulgação
Caminhada em defesa do Abaeté por Divulgação
Parque do Abaeté por Divulgação/Turismo Bahia
Colégio Rotary, localizado na Ladeira do Abaeté, em Itapuã, é o novo maior colégio eleitoral de Salvador por Paula Froes/CORREIO
Parque do Abaeté por Reprodução
Mutirão da Prefeitura oferece aplicação gratuita da vacina V10 para cães na Lagoa do Abaeté por Bruno Concha / Secom PMS
Lagoa do Abaeté vazia por Foto: CORREIO
Diversão no Abaeté após eleições de 2016 por Foto: Evandro Veiga/CORREIO
Crianças brincam no Abaeté por Foto: CORREIO
Presentes levados ao Abaeté por Foto: CORREIO
Mulheres observam banhistas no Abaeté por Foto: Evandro Veiga
Lavadeiras do Abaeté por Foto: Ailton Cordeiro/Arquivo CORREIO
Banhistas na Lagoa do Abaeté por Foto: Ailton Cordeiro
Lavadeira do Abaeté por Foto: Ailton Cordeiro/Arquivo CORREIO
Cavalo do Abaeté por Divulgação
Lagoa de Abaeté por Crédito: Mauro Akin Nassor
Fogos no Abaeté por Divulgação/PMS
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Música, capoeira e arte sustentável movimentam o Abaeté em evento gratuito por Divulgação

Os shows começam às 16h30, com a banda Fayamará, de Itapuã, que mistura MPB, samba-rock, rock, ska e reggae. Às 17h30, o Pinaúna Power, liderado por Neto Moska, apresenta uma combinação de percussão, batidas eletrônicas e releituras de clássicos brasileiros. Às 19h, Pedrão Abib comanda o Samba da Democracia, com sambas tradicionais e composições autorais sobre ancestralidade e questões sociais. A programação inclui ainda oficinas de arte sustentável, às 15h30, e roda de capoeira com os grupos Gangara e Naiecô Capoeira, às 16h.

A partir das 15h, o público também poderá visitar a Feira Maré Sustentável, participar do Círculo de Mulheres, conduzido por Deane Garcia, e receber mudas de plantas. A feira reúne roupas, acessórios, peças decorativas, itens de brechó e artesanato produzido com papelão, vidro, plástico e tecido reaproveitados. Segundo a organização, cerca de 90% dos expositores são mulheres. Ainda há poucas vagas para novos participantes (leia abaixo). Realizado pela Maré Cheia Produções Criativas e Sustentáveis, o evento também prevê cenografia com materiais reciclados e gerenciamento dos resíduos gerados durante as atividades. A iniciativa conta com apoio do Parque das Dunas, Stella Digital e André Fraga e foi contemplada pelos editais da Política Nacional Aldir Blanc na Bahia.

SERVIÇO

O quê: Movimento Rua Viva – edição especial

Quando: Sábado, 17 de outubro de 2026, das 15h às 21h

Onde: Casa da Música, Abaeté, Itapuã, Salvador

Entrada: Gratuita, aberta ao público

Programação:

  • 5h: Feira Maré Sustentável, Círculo de Mulheres com Deane Garcia e doação de mudas
  • 15h30: Oficinas de arte sustentável com Ives Quaglia
  • 16h: Roda de capoeira com Gangara e Naiecô Capoeira
  • 16h30: Show da banda Fayamará
  • 17h30: Show do Pinaúna Power
  • 19h: Show do Samba da Democracia

Inscrições para expositores: Últimas vagas para a Feira Maré Sustentável pelo link https://lnk.ink/u5xWJ

Informações: @movimentoruavivaoficial e @mare_cheia_producoes

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