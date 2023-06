Músico e pescador: Filho de Ivete Sangalo faz aula de pesca com o pai

O filho da cantora Ivete Sangalo, o adolescente Marcelo Cady, já mostrou que é bastante curioso para conhecer novas coisas. Além de ser músico e trabalhar com a mãe, o jovem também está aprendendo a pescar.



Na tarde desta terça-feira (27), o músico e o pai, o nutricionista Daniel Cady, compartilharam os momentos de uma aula fazendo pesca submarina juntos.



Os dois mostraram que procuraram os peixes na Baía de Todos-os-Santos, nas proximidades do apartamento de Ivete Sangalo, que fica no Campo Grande, área nobre da capital baiana.